Wilma Murrolta koskettava päivitys – lajiväki suree maailmanmestaria

– Tietysti on aina järkyttävää, kun jotain tällaista tapahtuu, mutta samalla on ollut tunne, että jotain kauheaa on tapahtumassa, koska Shawnilla oli paljon ongelmia. Se on uskomattoman traagista. Niin nuori, lahjakas ja kaunis ihminen. Tämä on suuri tragedia, Greg Duplantis sanoo.