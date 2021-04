Wikipediaan halutaan lisää naisia – sisällöstä paistaa miehinen näkökulma: "Hänestä puhuttiin vain miehensä rouvana"

Ongelmana on Wikipedian miehisyys.

Yrittäjänä toimiva Janhonen on viettänyt palvelussa lukuisia tunteja ammattinsa vuoksi, sillä vuodesta 2010 lähtien hän on kirjoittanut ja korjannut yritysten Wikipedia-sivuja maksua vastaan.

Janhosen mukaan naisten pieni osuus muokkaajien joukossa näkyy aiheissa, joista palveluun kirjoitetaan. Artikkeleissa esiintyy myös välillä tietämättömyyttä pitkälti naisia koskevissa asioissa, kuten kuukautisissa. Näitä Janhonen on päivittänyt asiakkaidensa puolesta.

Käynnissä kampanja tilanteen korjaamiseksi

Janhosen mukaan tämä on ongelmallista, sillä Wikipedian sisältö vaikuttaa maailmankuvaan ja siihen, minkälaisia ihmisiä pidetään tärkeänä.

Tällä hetkellä käynnissä on Wikiprojektin kuukausikilpailu Punaisten linkkien naiset 2021 . Tarkoituksena on “sinistää” naisia käsittelevien artikkeleiden linkit, eli luoda naisista kertovia sivuja.

Kyseessä on kriittinen ympäristö

– Kilpailun myötä uusia naisia on tullut päivittäjiksi ja he ovat olleet järkyttyneitä lukiessaan keskusteluja. Kulttuuri yllättää uusia ihmisiä: “Miten jollain voi mennä päivä pilalle valitsemastani aiheesta?”

Milloin henkilö on tarpeeksi merkittävä?

Janhosen mukaan on välillä vaikea määritellä, milloin henkilö on siinä asemassa, että hänestä voidaan tehdä Wikipedia-sivu.

– Jos muusikot ovat julkaisseet levy-yhtiön kautta musiikkia, niin he ovat merkittäviä. Jos he ovat tehneet omakustanteita, niin rajasta käydään keskusteluja, hän antaa esimerkiksi.

Hyvä nyrkkisääntö on ihmisen saama noteeraus mediassa, sillä sivujen luomiseen tarvitaan merkittäviä lähteitä.

– Jos media noteeraa enemmän miehiä, niin heistä on myös helpompi kirjoittaa Wikipedia-sivuja, Janhonen muistuttaa.

Janhonen sanoo, että Wikipedia on tällä hetkellä ainoa suomenkielinen tietosanakirja, jota edelleen päivitetään. Siksi on tärkeää, että siellä on tietoa kaikista merkittävistä ihmisistä sukupuoleen katsomatta.