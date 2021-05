WHO suosittelee maskin käyttöä edelleen myös rokotetuille joissain tilanteissa

WHO:n mukaan rajoituksia purkaessa ei tulisi tuijottaa pelkästään siihen, kuinka paljon ihmisiä on rokotettu.

– Kyse on siitä, kuinka paljon viruksia ja niiden eri variantteja on liikkeellä, samalla kun kyse on rokotteiden ja rokotusten määrästä, kertoi koronatutkimusta johtava Maria Van Kerkhove.