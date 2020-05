WHO:n tutkija varoittaa: Koronavirus voi tarttua ihmiseltä lemmikkikissaan – myös kissat voivat tartuttaa toisiaan

WHO:n tietoisuuteen on tullut tapauksia, joissa lemmikkikissa on saanut koronavirustartunnan omistajaltaan. Tämän hetkisen tiedon valossa kissojen uskotaan voivan levittää tautia myös toisiin kissoihin.

Esimerkiksi New Yorkissa eläintarhan tiikereillä ja leijonilla on uutisoitu olleen koronavirustartunta.

Väli-isäntää etsitään

WHO on halukas osallistumaan Kiinassa tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on selvittää koronaviruspandemian alkulähde.