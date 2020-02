WHO:n asiantuntija lyö pöytään karun arvion: Jopa 5,2 miljardia ihmistä voi sairastua koronavirukseen – kuolleiden määrä nousisi kymmeniin miljooniin

Maailman terveysjärjestö WHO:n neuvonantajana toimiva Ira Longini on esittänyt hurjan arvion viruksen leviämisestä: jopa kaksi kolmannesta maailman väestöstä voisi saada tartunnan.

Tartunnan saaja tartuttaisi muitakin

Longini on epidemiologi ja biostatistikko. Longini on erikoistunut muun muassa tarttuvien tautien hallintaan. Hänen tieteelliset artikkelinsa ovat käsitelleet ebolaa, influenssan leviämistä ja pandemioita.

Kaikkia tartunnan saaneita ei testata

Useat tapaukset ovat varsin lieviä. Tutkijoiden mukaan 19:sta tartunnan saaneesta vain yksi testataan. Näiden ihmisten joukossa riski kuolla on lähes yksi viidestä.

Imperial Collagen tutkijat laskevat, että Wuhanissa oli muutama päivä sitten 144 000 tartunnan saanutta. Imperial Collage on maailman kymmenenneksi arvostetuin yliopisto. Luku on lähes sama, johon joukko kiinalaisia tutkijoita päätyi The Lancetissa aiemmin julkaistussa tutkimuksessa.