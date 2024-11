Waltteri Merelä lataa rajua tekstiä NHL:n farmisarjasta – jopa rikollisuus vaikutti arkeen

/All Over Press

Napakka väite AHL:stä

– NHL:ssä kun pääsi pelaamaan, niin se oli tosi siisti juttu ja onhan se mahtava sarja. Samaan aikaan itselleni on tärkeää se, että pääsen pelaamaan paljon ja että pystyn olemaan merkityksellinen pelaaja joukkueelle. He (Lightning) halusivat, että jäisin sinne ja minulla olisi ollut varmaan ihan hyvät mahdollisuudet päästä pelaamaan NHL:ssä. Se olisi ollut kuitenkin sitä, että sitä on kentällä 8–9 minuuttia pelin aikana. Se taas ei ole sellaista, mistä nautin, Merelä miettii.

Paluu ei edes mielessä

Eikä itse peli ollut ainut asia, mikä haittasi farmin puolella. Merelä totesi Pohjois-Amerikan vierailun jälkeen, että "hän on nähnyt monia eri kaupunkeja ja Tampere on yhä paras niistä".

– Amerikassa oli ikään kuin kaksi ääripäätä. Tampa on mahtava kaupunki. Siellä on hyvät kelit ja se on urheilullinen paikka, missä ihmiset liikkuvat paljon. Siellä on myös paljon terveellisiä ruokapaikkoja ja niin edelleen. Syracuse (Lightningin farmiseuran Crunchin koti) on taas aika normaali amerikkalainen kaupunki. Siellä oli aika tylyä meininkiä, Merelä aloittaa.