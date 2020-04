Wall Streetillä taas reipasta nousua, kun tartuntakäyrä alkaa loiveta

Sijoittajia rohkaisi tieto siitä, että vaikka kuolemia on tullut aiempaa suurempia määriä, on sairaalaan joutuvien koronaviruspotilaiden määrän kasvu Yhdysvaltain pahimmalla korona-alueella New Yorkissa hidastunut. Se kielii siitä, että tiukat rajoitustoimet ovat puremassa.