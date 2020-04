Yhdysvaltain öljyn hinta jälleen hurjassa laskussa – pörssiviikko alkoi nousulla, mutta lähipäivinä odotetaan synkkiä uutisia

Öljyn hintaa on painanut etenkin koronaviruksen aiheuttama kysynnän romahdus. Öljyntuottajamaiden sopimat leikkaukset tuotantoon eivät ole tasapainottaneet tilannetta. Yhdysvalloissa tilannetta pahentaa varastointikapasiteetin loppuminen.

Pörssiviikko alkoi nousulla

Sijoittajien optimismia on lisännyt se, että jotkut Yhdysvaltain osavaltiot ovat jo alkaneet avata taloutta uudelleen koronavirusrajoituksia hölläämällä, ja moni osavaltio on julkistanut aikataulun talouden avaamiselle. Esimerkiksi viruksen pahimmin koetteleman New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti osavaltion alkavan näillä näkymin purkaa rajoituksia 15. toukokuuta alkaen.