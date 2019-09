Wall Street Journal: USA:n oikeusministeriö tutkii hyväksikäyttöä olympialajiliitoissa – aiemmin voimistelumaajoukkueen entinen lääkäri tuomittiin yli sadan tytön ja naisen hyväksikäytöstä

Kaikkiaan yli 350 naista on syyttänyt Nassaria hyväksikäytöstä, heidän joukossaan olympiavoittajia kuten Simone Biles.

Nassar-skandaali ravisteli Yhdysvaltain urheiluelämää perusteellisesti ja asetti monet maan urheilujärjestöistä tarkan syynin alaiseksi. Liittovaltion tasolla on skandaalien kautta herätty siihen tosiasiaan, että olympiajärjestelmän valtarakenteessa monen alaikäisen urheilijan ura on kiinni valmentajien ja urheilujohtajien suosiosta, mikä asettaa heidät alttiiksi hyväksikäytölle.

Nyt aloitetuissa tutkinnoissa on tarkoitus muun muassa selvittää, miten laajaa hyväksikäyttö on urheiluorganisaatioissa ja miten hyväksikäyttöepäilyjä on käsitelty eri lajiliitoissa.