Kanadan jääkiekossa muhii skandaali – lehti paljasti, miten hyväksikäyttötapauksia lakaistaan maton alle

The Globe and Mail -lehden tuoreen raportin mukaan hyväksikäyttöväitteiden selvittämiseen on käytetty Kanadan pelaajien rekisteröintimaksuilla rahoitettua monimiljoonaista rahastoa. Sen avulla skandaalinomaisten tapausten ulkopuolinen valvonta on pyritty pitämään minimaalisella tasolla.