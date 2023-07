Wagner-joukkojen harjoitukset Valko-Venäjän kanssa huolestuttavat Puolan itärajalla – "Kaikki sanovat, että jotain varmasti tapahtuu"

Puola siirtänyt joukkoja itärajalle

Reaktiona yhteisharjoituksiin Puola on siirtänyt asevoimiensa joukkoja maan itärajalle. Puola pitää harjoituksia Valko-Venäjän provokaationa. Maa on julistanut hätätilan osalle raja-alueesta.

– Minulla on poika armeijassa, hän on sotilas. Olen huolissani hänestä ja lisäksi minulla on lapsenlapsia. Minulla on vammainen aviomies. Pelkään eniten heidän puolestaan, koska pärjään kyllä itsekin, Moroz kertoo itkien videolla.