Vuosien saaga huipentumassa: Kylian Mbappe kertoi ratkaisustaan PSG:lle – Real Madrid -tähdeltä heti kujeilevaa vihjailua

Pariisissa kasvanut Mbappe ilmoitti PSG:n presidentille Nasser Al-Khelaifille torstaina poistuvansa seurasta kesällä vapaana agenttina. Lähdön tarkemmista ehdoista ei ole vielä päästy sopimukseen, mutta iso kuva on selvä: Mbappen seitsemän vuoden ajanjakso PSG:ssä päättyy tähän kauteen.

Mbappen siirtymistä Real Madridiin on pidetty jo usean vuoden ajan varmana, mutta joka kesä siirto on lopulta kaatunut. Nyt espanjalaisjätin kerrotaan olevan entistä luottavaisempi ranskalaisen suhteen, vaikka seuran palkkatarjous Mbappelle on merkittävästi alhaisempi kuin se olisi ollut kesällä 2022.