Media: Kylian Mbappe teki päätöksensä – La Liga jyrähti PSG:lle: "Hävytöntä"

Jalkapallon tämän hetken kenties arvokkaimman pelaajan Mbappen tilanteesta on spekuloitu jo kuukausikaupalla. Mbappe, 23, ei ole salaillut haluaan pelata vielä joskus Realissa, ja huhuissa on puhuttu miehen suostuneen Realin sopimustarjoukseen, joka sisältäisi 150 miljoonan euron allekirjoitusbonuksen. PSG ei kuitenkaan halua luopua kruununjalokivestään.

Mbappen äiti Fayza Lamari kertoi perjantaina, että pojallaan on tarjous sekä Realilta että PSG:ltä.

– Neuvottelut on saatu päätökseen. Meillä on sopimus sekä Madridilta että Pariisilta. Nyt Kylianin on vain valittava, äiti kertoi egyptiläismedialle.