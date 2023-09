Espanjan liigan presidentti laski todennäköisyydet Kylian Mbappen siirrolle Real Madridiin – jalkapallojohtajien välit yhä tärviöllä: "Ei ole mahdollisuutta hyväksyä sitä"

Mbappelle ilmoitettiin, ettei seuralla ole varaa päästää häntä lähtemään ilmaiseksi kauden 2023-2024 päätteeksi. Joko hänet myytäisiin välittömästi tai uusi jatkosopimus olisi sorvattava. Kumpaankaan ratkaisuun ei ole virallisesti päädytty, mutta aselepo on löytynyt. Mbappe on jälleen PSG:n pelaavassa kokoonpanossa ja siirtyminen talven siirtoikkunassa vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä. Mediatietojen perusteella Mbappe on valmis tulemaan taloudellisissa vaatimuksissa vastaan, jotta hänen lähdöstään seuraavasta taloudellisesta iskusta ei tulisi PSG:lle liian kova.