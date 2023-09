Vuosia poliisia pakoilleen Jan Salmisen puoliso kertoo kiinniottohetkestä Espanjassa – avovaimo helpottui: "Nyt tämä piileskely on ohi"

Miehet eivät kuitenkaan uskoneet, vaan he halusivat lähteä heti selvittämään asian, jotta matka voisi jatkua kaverin autolla.

– Sanoin Janille, että kävellään me pois, että hän ei ainakaan menisi sinne. Minulla ei ollut hyvä fiilis siitä. Mutta Jan on niin itsevarma, että hän halusi mennä kaverinsa mukaan selvittämään asiaa.

Poliisit huomasivat väärennöksen

– Poliisit huomasivat, että ajokortti on väärennetty ja he ottivat Janin mukaansa. Sen jälkeen en ole nähnyt häntä, Heikkilä sanoo.

Salminen on nyt vangittuna Espanjan Malagassa. Suomessa keskusrikospoliisi on tietoinen Salmisen kiinnijäämisestä ja mies pyritään saamaan Suomeen.

1985 syntynyt Salminen on Europolin etsintäkuuluttamien henkilöiden Most Wanted -listalla, koska hän ei saapunut oikeuteen vastaamaan syytteisiin muun muassa törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista. Salmisella on juttuja vireillä sekä käräjä- että hovioikeudessa.