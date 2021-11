Vuosi sitten Sonja Lumme jutteli Anna Hanskin kanssa – siitä syntyi idea, joka on suunnattu lapsille: "Se on niin hurmaavaa, kun palautetta tulee heti"

Laulaja Sonja Lumme ideoi miehensä Aarne Nylanderin ja laulaja Anna Hanskin kanssa uuden musiikkiesityksen, joka on suunnattu lapsille. Kolmikon nimi on Leikkimökkisakki ja he työstävät parhaillaan levyä, joka ilmestyy ennen joulua. Lumme kertoo, että hän on säveltänyt ja sanoittanut lastenlauluja.