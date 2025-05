Euroviisukonkari Sonja Lumme: Tunnen lukkarinrakkautta KAJ:ta kohtaan

Sonja Lumme muistelee omaa taivaltaan Euroviisuissa.

Sonja Lumme osallistui Euroviisuihin Göteborgissa vuonna 1985. Ja kappalehan oli legendaarinen Eläköön elämä. Tämä kappale on euroviisupiirien lisäksi noussut huikeaan suosioon – rohkeimmat laulavat sitä karaokessa ja kaikki liittyvät yhteislauluun.

Kappaleen on säveltänyt Petri Laaksonen ja sanoittanut Matin ja Teponkin hovisanoittaja V-P. Lehto. Sonja Lumpeella on Göteborgista hyviä muistoja, mutta sen jälkeen oli pieniä mutkia matkassa.

– Paras muisto viisuvuodesta oli Euroviisujen finaalilähetys Göteborgissa, koko se tunnelma ja loistava Ossi Runne johtamassa isoa orkesteria. Ikävin muisto oli Lahdessa kevättalvella tehdyn ulkoilmakeikan jälkeinen sairastuminen. Pakkasta oli varmaan melkein -20 astetta, mutta meille vakuutettiin lämmittimien pitävän lavan lämpimänä. No, lopputuloksena siitä pakkasilman hengittelystä oli tietysti sitkeä keuhkoputkentulehdus ja siitä johtuen loppuviikon perutut keikat, muistelee Lumme MTV:lle.

Huomenta Suomen erikoislähetys sunnuntaina 11.5. Huomenta Suomessa on sunnuntaina 11.5. Euroviisu-Extra. Vieraaksi studioon saapuvat Ami Aspelund Monica Aspelund, Sonja Lumme, Laura Voutilainen, Anneli Saaristo ja CatCat. Lisäksi haastatteluissa nähdään muun muassa Erika Vikman, KAJ, Windows95Man. Euroviisuja arvioimaan saapuu asiantuntija Anna Muurinen. Lähetys alkaa klo 8.55.

Kuten monelle muullekin artistille Euroviisut antoivat lisäpotkua uralle.

– Euroviisujen myötä tulin varmasti enemmän koko kansalle tutuksi, joten siinä mielessä kyllä.

Nykyään Sonja Lumme ei kovin paljon seuraa viisuja, katsoo jos sattuu olemaan television ääressä. Kysymykseen kumpi on parempi KAJ vai Erika, on Sonja Lumpeella diplomaattinen vastaus.

– Musiikissa on aika mahdotonta lähteä rankkaamaan esiintyjiä tai kappaleita paremmuusjärjestykseen, kun kyse on makuasioista. KAJ:ta kohtaan tunnen suurta lukkarinrakkautta kun itsekin olen niiltä suunnilta kotoisin ja Vöyrin murteen kuuleminen Euroviisuissa on tietysti riemukasta! On ihan mahtavaa, että Suomesta on kaksi hienoa edustajaa kisoissa.

Sonja Lumme on vieraana Huomenta Suomen Euroviisu-Extrassa sunnuntaina 11.5. Silloin kuulemme myös live-vedon hänen euroviisuhitistään Eläköön elämä.