Matilda meni naimisiin velipuolensa kanssa – näin suloisella tavalla he kertoivat asiasta vanhemmilleen

Matilda ja Samuli Erikssonin syksy on ollut pyöritystä siitä asti kun Matilda julkaisi videon heidän epätavallisista perhesuhteistaan. Yli 5 miljoonaa katselua keränneen videon suosio jatkuu yhä.

– Videoon tulee edelleen päivittäin paljon kommentteja. Ei niissä pysy mukana, enkä ole enää edes yrittänyt pysyä, Matilda kertoo nauraen.

Sanat katosivat, pusu vei viestin

Matilda ja Samuli tapasivat noin neljä vuotta sitten Matildan äidin 50-vuotisjuhlissa. Samulin isä Juha seurusteli tuohon aikaan Matildan äidin kanssa ja siksi myös Samuli osallistui juhliin.

Samulin isä ja Matildan äiti menivät naimisiin seuraavana vuonna, ja nelikko alkoi viettää enemmän aikaa yhdessä.

Huhtikuussa 2021 välit olivat lämmenneet niin, että Samuli suuteli Matildaa perheen yhteisellä mökillä. Vanhemmat saivat kuulla tuoreesta rakkaudesta vielä samana iltana, kun nuori pari toisti pusun vanhempiensa nenän edessä.

– Meidän piti ensin kertoa, mutta jännitti niin paljon, että ei tullut sanaa suusta, vaan piti pussata, Matilda kuvailee hetkeä, kun hän ja Samuli kertoivat vanhemmilleen suhteestaan.

Toisin kuin skeptikot ajattelevat, vanhemmat hurrasivat ja ovat edelleen onnellisia nuoren parin puolesta.

– Isä sanoi, että hyvä, Samuli kuittaa.

Ero ei pelota

Viime jouluna Matilda ja Samuli jättivät joululahjat ostamatta ja keskittivät säästönsä kesäjuhliin. Kesällä he menivät naimisiin ja lokakuussa julkistivat suhteensa "koko maailmalle" TikTokissa.

Pari tietää menneensä naimisiin nopeasti, mutta eivät nähneet syytä painaa jarruakaan. Olivathan he ennen parisuhdettaan olleet ystäviä jo useamman vuoden.

Suhteen alussa Matilda asetti Samulille leikkimielisen koeajan, sillä suhteen mennessä mönkään pelissä olisi paljon hävittävää. Koeaika oli kuitenkin kuitattu muutamassa päivässä, rakkaus voitti.

Ennen liiton sinetöimistä he keskustelivat vanhempiensa kanssa yhdessä siitä, mitä perheelle tapahtuu, jos he eroaisivat. He kaikki tekivät sopimuksen, että pysyvät ystävinä tapahtui mitä tahansa.

– Sopimus on tehty, Samuli kuittaa jämäkästi.

Kysymys suorassa lähetyksessä laittoi pasmat sekaisin

TikTok-videon julkaisun jälkeen haastatteluja on tullut kotimaan lisäksi niin Norjasta, Iso-Britanniasta, Australiasta ja viimeisenä länsinaapurista Ruotsista.

Toimittajat eivät ole arastelleet kysymyksissään. Australialaisessa radio-ohjelmassa parilta kysyttiin, monenko kanssa he ovat harrastaneet seksiä.

– Tuli yllätyksenä. Vähän meinasin häkeltyä, Matilda kertoo.

Yksi kysymys toistuu haastattelusta toiseen: Kuinka lähipiiri suhtautuu suhteeseen?

Vastaus on tylsempi, mutta toisaalta onnellisempi, mitä toimittajat odottavat. Nimittäin ystävät ja perhe ovat suhtautuneet suhteeseen paremmin kuin hyvin.

– Olisi varmaan toimittajille kiva, jos olisi ollut joku draaman poikanen. Ei kuitenkaan ole ollut mitään sellaista, joka on meille tietysti todella hyvä, Matilda nauraa.

Pariskunnan suosion myötä myös Matildan äiti ja Samulin isä on antanut haastatteluja. Vastikään Matildaa aiemmin haastatellut brittilehti on tekemässä oman juttunsa Matildan äitistä ja Samulin isästä. Pari viikkoa sitten brittiläinen kuvausryhmä vietti kymmenen tuntia perheen mökillä.

– Olihan se jännittävää, mutta enemmän vanhempia jännitti kuin meitä. Se meni kuitenkin hyvin.

"Just call him your husband"

Viraaliksi mennyt video on kerännyt myös runsaasti negatiivisia kommentteja. Suurin osa niistä kohdistuu Matildalle. Kommentteja on tullut muun muassa siitä, miksi Matilda kutsuu Samulia videoissa velipuoleksi, eikä aviomieheksi.

– Eikö ihmiset ymmärrä, että se on huumorikontenttia? Jos se oikeasti vihastuttaa, niin voi poistua. Osa kommenteista on selvästi kirjoitettu Google-kääntäjän avustuksella ja on ulkomailta, etenkin Yhdysvalloista.

– Onhan ne aika lyhyitä ja ytimekkäitä: I would rather die, Samuli sanoo.

– Tai straight to jail, Matilda jatkaa.

6:18 "Toi on ihan sairasta" – videolla Matilda ja Samuli kertovat saamastaan vihapostista. Katso pariskunnan koko haastattelu.

Aluksi vihaviestit tuntuivat kurjilta. Samuli muistaa, kuinka kävi viestinvaihtoa kommentoijien kanssa, mutta luovutti pian.

Matildaa ovat loukanneet kommentit, joissa väitetään, että naimisiinmeno olisi ollut vain julkisuustemppu.

Harmitus ei ole kuitenkaan kestänyt pitkään, ja pari on vastannut viesteihin humoristisin TikTok-videoin, joissa he itse laskevat leikkiä suhteestaan.

– Ollaan saatu hyvää palautetta ja ihmiset ovat nauraneet sille, miten otetaan palautetta vastaan. Sitten tulee niitä kommentteja, että tällaisesta asiasta ei saisi heittää läppää, mutta tämä on osa meidän elämäämme.

Ei riitoja siitä, millä mökillä joulun viettää

Juhlapyhien järjestelyt ovat pariskunnalle helpot. Se onkin yksi hyvä puolista siinä, että Samulin isä ja Matildan äiti ovat yhdessä.

– Olemme tosi onnellisia tästä perhekuviosta. Tullaan tosi hyvin juttuun kaikki. Ollaan kaikki ystäviä ja meillä on rentomeininki.

Pariskunta viettää joulua ensin Matildan isoäidin luona, josta he siirtyvät Samulin isän ja Matildan äidin yhteiselle mökille. Myös Samulin ja Matildan huumorintaju noudattaa samaa linjaa vanhempien kanssa.