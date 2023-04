Vuosi Johnny Deppin ja Amber Heardin kohuoikeudenkäynnistä – lähteet: näin näyttelijätähdillä menee nyt

– Hän on asunut Espanjassa, jossa saa enemmän yksityisyyttä. Oikeudenkäynti oli hänelle enemmän kuin stressaavaa, ja hän halusi vain aloittaa puhtaalta pöydältä muualla. Hän on innoissaan työskentelystä ja kuvaamisesta taas. Hän oli uupunut ja pettynyt oikeudenkäyntiin. Hän tunsi, että häntä kohdeltiin huonosti, Heardille läheinen lähde kertoi Peoplelle.

Lähteen mukaan Heard on kuitenkin jättänyt oikeudenkäynnin taaksensa ja hänellä on uutta energiaa. Heard keskittyy tällä hetkellä asioihin, joita rakastaa.

Deppille läheisen lähteen mukaan hän on keskittynyt työhönsä. Näyttelijä palaa valkokankaalle elokuvassa Jeanne Du Barry, jossa hän esittää Ludvig XV:n roolin. Elokuva avaa arvostetun Cannesin elokuvafestivaalin 16. toukokuuta. Lähteen mukaan Depp pitää sitä täydellisenä, että historiallinen draamaelokuva saa ensi-iltansa juuri Cannesissa.

Lähde on kertonut, että Depp on asunut Euroopassa oikeudenkäynnistä lähtien. Hän on seurustellut, mutta hänellä ei ole tyttöystävää.