Jari Aarnion ainutlaatuisen murhatuomion puiminen hovioikeudessa alkaa – tästä on kyse

– Tämä oikeudenkäynti on ainakin Suomen tasolla aivan ainutlaatuinen. Epävarsinaiseen laiminlyöntiin perustuvaa vastuuta on oikeuskäytännössä sovellettu melkein pelkästään tuottamuksellisten (tekijän huolimattomuudesta johtuneiden) rikosten yhteydessä. Esimerkkinä voi mainita vaikka tapauksen, jossa talon katolta putosi jäätä ja ohikulkija kuoli. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta, sanoo Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki.

Mitä Aarnio tiesi?

– On selvää, että vaikka poliisilla esimerkiksi poliisilain perusteella on hyvinkin laajat velvollisuudet, yleinen velvollisuus huolehtia ihmisten turvallisuudesta ei suoraan yksinään riitä luomaan vaadittavaa vastuuta. Vastuun pitää olla yksilöidympää ja henkilöidympää, Kimpimäki selittää.

Mitä olisi voitu tehdä?

– On pohdittu, että olisiko tässä pitänyt ilmoittaa laajemmin muille poliisiviranomaisille, varoittaa uhria tai kertoa epäilyistä epäillyille, jotta he ehkä sitten olisivat sen seurauksena luopuneet teostaan, Kimpimäki sanoo.

– On paljon todisteita ja todistajanlausumia, jotka ovat osin puutteellisia, osin ristiriitaisia ja osin muuttuneet aikojen kuluessa. On mahdollisia virhelähteitä. Ihmisillä on erilaisia motivaatioita valehdella, minkä lisäksi on kyse jutusta, jota käsitellään huomattavan pitkän ajan kuluttua tekoajankohdasta. Voi olla aivan inhimillisistä syistä unohtamista ja väärin muistamista. Lisäksi tässä on vielä kyse ammattirikollisten kuvioista, mikä tuo omat haasteensa.