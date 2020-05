Vuoden lämpöennätykset paukkuivat taas – nyt tänään makeimmista lämmöistä nautittiin Pohjois-Pohjanmaalla

Ennätysraja rikkoutunee taas ensi viikolla

Latvala kertoo, että vuoden lämpöennätysrajan ylittyminen on hyvin mahdollista taas huomenna, mutta vielä todennäköisempää sen on tiistaina josta on tulossa edellisiä lämpimämpi päivä. Lämpimintä on tuolloin laajalla alueella maan etelä- ja keskiosissa.