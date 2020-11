Vuoden isä -palkinnot menivät tänä vuonna Siilinjärvelle, Ouluun ja Espooseen

Vuoden isinä on palkittu tänä vuonna siilinjärveläinen Petri Hartikainen, oululainen Vesa Ilola sekä espoolainen Fabrizio Trotti.

Hartikainen on ollut ainoana vanhempana viiden lapsen sijaisisä ja on esimerkillään murtanut perinteisiä ennakkokäsityksiä isyydestä.

Kahden lapsen isä Ilola edustaa vakaata perhe-elämää ja hyvinvoinnin jakamista muille. Hän on toiminut vapaaehtoisena sekä tehnyt palkkatyötä esimerkiksi maahan muuttaneiden kanssa.

Trotti tulee kolmen kulttuurin perheestä, jossa on sekä biologisia että adoptiolapsia. Hän on toiminut vertaistukena isille ja kehittänyt mentoritoimintaa nuorille. Trotti on myös käyttänyt paljon perhevapaita ja näyttänyt tasa-arvoisen vanhemmuuden esimerkkiä.