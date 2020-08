VR:ltä oma maskisuositus: Suojat kasvoille kaikilla junamatkoilla

– Meillä on yli 100 erilaista koronatoimenpidettä, joilla parannamme asiakkaiden ja henkilöstömme turvallisuutta. Maskisuositus on hyvä lisäys, jonka avulla matkustaminen junassa on entistä turvallisempaa. Tiedossamme ei ole yhtään junassa saatua koronatartuntaa, ja teemme kovasti töitä sen eteen, että junamatkustaminen säilyy yhä turvallisena, matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kommentoi tiedotteessa.