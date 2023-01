"Voitto trolleille" – asiantuntijan mielestä THL:n päätös lähteä Twitteristä on vastuuton

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kertonut lopettavansa viestipalvelu Twitterin käytön. Syiksi se kertoo viestipalvelussa leviävän disinformaation ja Twitter-viestien yleisen asiattomuuden. THL:n Twitter-tilillä on tällä hetkellä noin 100 000 seuraajaa.

MTV Uutiset haastatteli sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä Harto Pönkää, joka on perehtynyt sosiaaliseen mediaan monipuolisesti. Hänen mielestään THL:n päätös poistua Twitteristä on tavallaan ymmärrettävä etenkin asiattomiin Twiitteihin liittyen, mutta samalla hän kritisoi päätöstä ajattelemattomaksi ja jopa vastuuttomaksi.

– Aiemmin meillä oli THL:n tarjoama asiantuntijatieto rokotteista, koronasta ja terveysaiheista. Tämä on voitto trolleille, jotka ovat ehkä halunneet, että THL vähentäisi oikean tiedon jakamista, Pönkä sanoo.

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä on kritisoinut THL:n päätöstä myös omalla Twitter-tilillään.

"Miksi jättää kenttä avoimeksi disinformaatiolle?"

– Mielestäni tässä on kyse siitä, että heillä ei ole riittävästi resursseja, vaikka osaamista varmaankin on. He ovat kokeilleet erilaisia ratkaisuja esimerkiksi estämällä joihinkin twiitteihin kommentoinnin tai piilottamalla asiattomia vastauksia.