Sosiaalisen median asiantuntija: "THL ottaa kovan riskin, jos se siirtää viestinnän asiantuntijoiden tileille"

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ilmoitti lopettavansa viestipalvelu Twitterin käytön toistaiseksi. THL:n mukaan syy on liiallisen disinformaation jakaminen, sekä Twitter-viestien yleinen asiattomuus. THL:n Twitter-tilillä on tällä hetkellä noin 100 000 seuraajaa. Viimeisimmän twiittinsä THL on jakanut viime joulukuussa.

MTV Uutiset haastatteli sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä Harto Pönkää, joka on perehtynyt sosiaaliseen mediaan monipuolisesti. Hän kritisoi THL:n lähtöä Twitteristä ajattelemattomaksi. Hänen mukaansa Twitter on hyvä viestintäkanava eri viranomaistahoille.

– Twitter on nopea ja sillä tavoittaa esimerkiksi median edustajat, päättäjät ja kaikista aktiivisimmat yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujat. Mielestäni se on THL:lle oikea paikka jatkossakin, Pönkä pohtii.

"THL ottaa kovan riskin"

– Jos lähtee omalla nimellään kommentoimaan, on alttiimpi häirinnälle. Suomessakin on ollut tapauksia, että asiantuntijana viestinyt on joutunut niin kovaan myllytykseen, että on joutunut poistumaan kokonaan Twitteristä.