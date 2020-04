Voisiko Suomi saada koronalaskun maksuaikaa hävittäjäkauppaa lykkäämällä? Hankejohtajalta tyrmäys: "Aiheuttaisi kriisitilanteessa täyden katastrofin"

Koronaepidemian ja sen aiheuttamien suurten lisämenojen keskellä joissain puheenvuoroissa on väläytelty uusien hävittäjien hankkimisen lykkäämistä. Hankinnan hintakatto on 10 miljardia euroa. Päätös Hornetien korvaajasta on määrä tehdä ensi vuonna, ja uusi kalusto tulisi käyttöön vaiheittain vuosina 2025–2030. Toistaiseksi aikataulu on ennallaan, vaikka koronapandemian matkustusrajoitukset aiheuttavat väistämättä viivästyksiä tarjoajien kanssa käytäviin neuvotteluihin – niitä kun ei monesti voida käydä turvallisuussyistä muuten kuin kasvotusten.