Kommentti: Mihin meillä taas riittikään rahaa? Suomi ei voi maksaa koronalaskua hävittäjätililtä

Länsimaailmassa olemme pitkään eläneet kohtuullisen turvattua elämää – pääsääntöisesti Suomen kansalaisilla on kotimaa ja koti, ruokaa ja juomaa, suhteellisen maksuton koulutus ainakin tietylle tasolle saakka ja mahdollisuus tavoitella henkilökohtaista onnea ja menestystä. Toki eriarvoisuutta on Suomessakin paljon, mutta maailman isossa kuvassa suomalaisilla on kuitenkin mennyt aika hyvin.