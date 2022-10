Voisiko Suomi liittyä Natoon ilman Ruotsia? Näin vastaavat Jussi Halla-aho ja Antti Häkkänen

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset ovat edelleen ratifioimatta Turkissa ja Unkarissa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on tehnyt selväksi, että Turkille on vaikeampaa hyväksyä Ruotsin kuin Suomen hakemus.

Häkkänen: Spekulointi toistaiseksi turhaa

Häkkäsen mielestä asialla spekulointi on tässä vaiheessa turhaa, kun Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvotteluprosessi on käynnissä. Häkkänen sanoo uskovansa siihen, että neuvotteluprosessi onnistuu.

– On päivänselvä asia, että kaikki maat joutuvat viime kädessä ajattelemaan ensisijaisesti omaa kansallista turvallisuuttaan. Samoin Suomi sanoi jo keväällä, että Suomi menee Natoon omista lähtökohdistaan lähtien ja on hyvä jos Ruotsi tulee siinä mukana, Häkkänen toteaa.

Halla-aho: "Ehkä itse kunkin on etukäteen syytä miettiä kantaansa"

– Ehkä itse kunkin on syytä etukäteen miettiä, mikä oma kanta siinä tilanteessa sitten olisi. Mutta silloin kun Suomi haki Nato-jäsenyyttä, me emme sitoneet jäsenyyden hakemista siihen, hakeeko Ruotsi Naton jäsenyyttä. Siltä pohjalta on kyllä perusteltua katsoa, että meillä on oma, itsenäinen jäsenyysprosessimme.