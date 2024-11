Voimamiehestä järkyttäviä väitteitä – vaimo kertoo traumatisoituneensa: "Anteeksiantamatonta"

Luke Stoltman, 39, on yksi maailman kovimmista voimamiehistä. 192-senttinen ja 160-kiloinen skotlantilainen on voittanut Euroopan vahvin mies -kilpailun 2021 ja 2024 sekä sijoittunut Maailman vahvin mies -kilpailussa parhaimmillaan kolme kertaa seitsemänneksi.

"Hän ei ole se mies, jollaisena hän itsensä esittää"

Stoltmanin vaimo Kushi Stoltman kertoi torstaina Instagram-julkaisussaan yrittäneensä miehensä kanssa lasta vuosien ajan ja murehtineensa asiaa paljon. Heillä on tätä nykyä yhdeksän kuukauden ikäinen poika, mutta Luke Stoltman on vaimonsa mukaan pettänyt häntä "useiden naisten ja miesten kanssa". Tämä on jatkunut Kushin mukaan läpi kahdeksanvuotisen avioliiton, myös silloin kun hän on ollut raskaana ja sen jälkeen.