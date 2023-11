Megan Fox avautuu kipeästä keskenmenokokemuksestaan ja väkivaltaisista parisuhteistaan

Näyttelijä Megan Fox on paljastanut 7. marraskuuta julkaistussa runokokoelmassaan Pretty Boys Are Poisonous kokeneensa keskenmenon puolisonsa artisti Machine Gun Kellyn kanssa.

– En ollut koskaan aiemmin elämässäni kokenut mitään vastaavaa. Minulla on kolme lasta, joten se oli hyvin vaikeaa meille molemmille. Ja se lähetti meidät hyvin hurjalle matkalle yhdessä ja erikseen kerta toisensa jälkeen ja täytyi selvitellä, mitä tämä tarkoittaa ja miksi näin tapahtui, Fox kertoi.

– Sänkysi vieressä on ultraääni, 10 viikkoa ja 1 päivä. Luuletko, että jos hän olisi voinut, hän olisi jättänyt itsemurhaviestin? Mutta nyt minun on sanottava hyvästit. Suljen silmäni ja kuvittelen pitäväni sinua tiukasti rintaani vasten, kun he repivät sinut irti sisuksistani. Maksan minkä tahansa hinnan, kerro minulle, ole kiltti, mitkä ovat lunnaat hänen sielustaan, Fox kirjoittaa kirjassaan.