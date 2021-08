"Kaikki pakenevat ketkä voivat" – Afganistanin kaaokseen ajanut kriisi laukesi, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta

– Tilanne on se, että kaikki pakenevat ketkä voivat, MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä kertoo.

– Tilanne on räjähdysherkkä ja maassa on valtava humanitaarinen kriisi. Tänä vuonna jo puoli miljoonaa afganistanilaista on joutunut jättämään kotinsa.