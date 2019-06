Voiko turvapaikkapuhuttelua parantaa? – tuoreen selvityksen mukaan virheiden korjaaminen tulee kalliiksi: "Puhuttelijoiden ammattitaito keskeistä"

Virheitä hidasta korjata



Tuoreessa selvityksessä korostetaan alun merkitystä. Hakijan perusteet turvapaikkaan on selvitettävä mahdollisimman hyvin. Virheiden korjaaminen myöhemmin on kallista ja hidasta.

– Me pyrimme miettimään, mitkä ne laatukriteerit voisivat olla. Yhtenä kysymyksenä on se, että mikäli Maahanmuuttoviraston tekemistä päätöksistä valitetaan, niin tuomioistuin arvioi ne vielä itsenäisesti, sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi sanoo.

Oikeusavun laatua tulisi parantaa

– Joissain maissa on niin, että mikäli on lähes 100% varmaa, että hakija saa jäädä, niin myös se prosessi on toisenlainen ja vastaanottokeskus on toisenlainen.