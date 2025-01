Kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelu huolestuttaa Kirkkohallitusta.

Hallituksen esitys turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi voi heikentää oikeusturvaa ja aiheuttaa virheitä, epäilee osa esitystä kommentoineista lausunnonantajista.

Esityksellä tavoitellaan kustannussäästöjä ja hakemusten nopeampia käsittelyaikoja. Siinä otetaan käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistamia tiukennuksia.

Tarkoitus on, että turvapaikkapuhuttelun pöytäkirjaa ei enää lähtökohtaisesti käytäisi läpi puhuttelun lopuksi, vaan se muutettaisiin vapaaehtoiseksi lisäselvitykseksi hakemukseen.

Lausunnoissa epäillään kuitenkin, että muutokset aiheuttavat oikeusaputoimistoille ja Maahanmuuttovirastolle lisää työtä ja suurempia kustannuksia.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri näkee esityksessä useita ongelmia. Esitysluonnoksen pohja-aineistossa on tarkasteltu 20 arabian kielellä tehtyä turvapaikkapuhuttelua ja todettu, että pöytäkirjojen korjausten ja täydennysten määrä oli vähäinen. Piirin mukaan otos ei anna riittävää kuvaa tilanteesta, koska muilla, harvinaisemmilla kielillä tehdyissä puhutteluissa korjausten, lisäysten ja täydennysten tarve on usein merkittävästi suurempi.

Pöytäkirjan tarkistuksesta luopuminen tulisi erittäin suurella todennäköisyydellä johtamaan siihen, että lisäkuulemisten tarve kasvaa nykyisestä.

– Tämä tulee pidentämään käsittelyaikoja ja lisäämään Maahanmuuttoviraston työmäärää ja vähentämään merkittävästi niitä hyötyjä, joita uudistuksella olisi tarkoitus saavuttaa, piiri ennakoi.

Piirin mukaan puhuttelupöytäkirjojen tarkastamisesta luopuminen Maahanmuuttovirastossa tulee myös tarkoittamaan tarkastusten aiheuttamien kustannusten siirtoa oikeusaputoimistoille. Avustajien työmäärä tulee lisääntymään olennaisesti.

Hallinto-oikeuksille lisäkuormaa

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri katsoo, että esitetty muutos heikentäisi hakijoiden oikeusturvaa ja lisäisi virheellisten turvapaikkapäätösten riskiä.

– Piiri ei näe, että ehdotus nopeuttaisi tai sujuvoittaisi turvapaikkamenettelyä, vaan päinvastoin tekisi turvapaikkamenettelystä prosessuaalisesti raskaamman ja siirtäisi riitaisuuksia hallinto-oikeusvaiheeseen.

Pöytäkirjat laaditaan suomeksi, joten hakijoilla ei käytännössä ole mahdollisuutta tarkastaa niiden oikeellisuutta itsenäisesti, piiri huomauttaa.

Tuomioistuinvirasto arvioi, että asiamäärien kasvu ja uudet asiaryhmät voivat työllistää hallinto-oikeuksia huomattavasti.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja toteaa sitä vastoin lausunnossaan, että pöytäkirjan tarkastamisvastuun siirtäminen hakijalle itselleen vastaa Ruotsissa käytössä olevaa menettelyä. Esityksen mukaan sieltä on saatu käytännöstä hyviä kokemuksia.

Oikeuskanslerinvirasto toteaa lausunnossaan, että hallitusohjelman toteuttaminen ei yksin riitä lakiesityksen pääasialliseksi perusteluksi. Hallituksen esityksessä on perusteltava, että ehdotettava laki on tarpeellinen, että sillä saavutetaan halutut tavoitteet ja että se on tarkoituksenmukainen keino tavoitteiden saavuttamiseksi, virasto linjaa. Lisäksi esitykseen tarvitaan selvennyksiä siirtymäsääntöjen osalta.

"Vakaumuksen muutos tulisi olettaa aidoksi"

Kirkkohallitus on huolissaan esityksen kohdasta, joka antaa mahdollisuuden olla myöntämättä pakolaisasemaa tilanteessa, jossa vaara joutua vainotuksi perustuu olosuhteisiin, jotka hakija on itse aiheuttanut lähtönsä jälkeen.

– Tämä voi mahdollistaa käytännössä sen, että hakijan kääntyminen esimerkiksi kristityksi tulkitaan lähtökohtaisesti vilpilliseksi tai epäaidoksi, Kirkkohallitus toteaa.

Kirkkohallitus katsoo, että vaikka muutoksen todentaminen on haastavaa, tulee vakaumuksen muutos olettaa lähtökohtaisesti aidoksi. Samoilla linjoilla on myös Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Ei enää lupaa matkustaa lähtömaahan

Esityksellä pyritään myös sujuvoittamaan karkottamispäätösten täytäntöönpanoa ja rajoittamaan kansainvälistä suojelua saaneiden vierailua maissa, joista he ovat paenneet.

Suomen myöntämien matkustusasiakirjojen kelpoisuutta rajattaisiin siten, ettei niillä voisi matkustaa kansainvälistä suojelua saaneen kansalaisuusvaltioon tai entiseen pysyvään asuinmaahan. Tästä voitaisiin poiketa vain poikkeuksellisen painavista syistä.

Lapsiasiavaltuutettu ja Lastensuojelun Keskusliitto katsovat, että hyvin tiukka matkustusrajoitus voi johtaa etenkin lasten kohdalla epäinhimillisiin tilanteisiin.

Esityksen lausuntoaika päättyy tiistaina. Esitys on määrä antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella, ja se pyritään saattamaan voimaan mahdollisimman pian.