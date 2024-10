Voiko näky olla aito? Tältä näyttää lumimyrsky Etelämantereella

Video on niin hurjannäköinen, että moni pitää sitä epäaitona. Sille on omistettu kokonainen Reddit-ketju, jossa videolla tapahtuvan sääilmiön aitoutta on yritetty selvittää. Lopputulema on kuitenkin se, että Tomasz ei ole manipuloinut videota millään tavalla, vaan se kuvastaa aitoa lumimyrskyä Etelämantereella.