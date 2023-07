Voiko mies oikeasti tunnistaa naisen orgasmin? Seksuaaliterapeutti: "Välttämättä ei pysty"

"Naisen orgasmi voi eri kerroilla olla erilainen"

– Mutta on toisaalta hyvä muistaa, että naisen orgasmi voi olla eri kerroilla erilainen. Vaikka se jollain kerralla on tosi voimakas ja siinä on emättimen supistelua ja tiettyjä kehon liikkeitä, niin se jollain toisella kerralla ei välttämättä olekaan sitä samaa, ja silti nainen on saanut orgasmin.