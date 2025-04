Anjali voi menettää kotinsa ja elämäntyönsä Trumpin tullien takia

Presidentti Donald Trumpin julistamat korkeat tullit ovat saaneet useat yhdysvaltalaisten pienten yritysten omistajat huolestumaan. Yksi heistä on newyorkilainen teeyrittäjä Anjali Bhargava.

Bhargavan Anjali’s Cup -yritys tuo tarvitsemansa ainesosat eri puolilta Aasiaa.

– Käyttämäni raaka-aineet, pakkausmateriaalit ja monet muut liiketoimintani kannalta kriittiset elementit tulevat ulkomailta. Assam-teetä ei yksinkertaisesti voi kasvattaa Yhdysvalloissa, hän huomauttaa Reutersin haastattelussa.

Jopa 79 prosentin tullimaksut

Bhargavan tavarantoimittaja on varoittanut häntä, että tullimaksut voivat nousta jopa 79 prosenttiin. Siihen yrityksellä ei ole varaa, Bhargava suree.

Intialaistaustainen Bhargava on tehnyt töitä yrityksensä menestymisen eteen 11 vuotta. Joka vuosi hän on ottanut lisää henkilökohtaista lainaa, koska hän on ollut varma, että vielä tulee se päivä, kun hän saa laajennettua yrityksensä toimintaa niin paljon, että saa velkansa hoidettua.

Bhargavan mukaan odotettu hetki oli juuri koittamassa, kun Trump ilmoitti tulleistaan.

– Minun täytyy saada tämä onnistumaan. Jos minun täytyy luopua yrityksestäni, en saa velkoja maksettua, enkä tiedä, missä asua.

Katso koko Bhargavan tarina artikkelin alussa olevalta videolta.