Trumpin tullilistalla asumaton pingviinien saari – "Mikään paikka ei ole turvassa"

Asumattomatkaan saaret eivät säästyneet Trumpin kauppasodalta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump määräsi suurelle osalle maailman maista uusia tulleja. Esimerkiksi Euroopan unionin maille lätkäistiin 20 prosentin tuontitullit. Kaikkia maita tullit eivät kuitenkaan kosketa, sillä Venäjälle tai Pohjois-Korealle uusia tulleja ei määrätty.

Trumpin tullilistalta löytyy myös vähintäänkin mielenkiintoisia kohteita. Sinne on nimittäin päässyt muun muassa vuodesta 1947 Australialle kuuluneet Heard- ja McDonaldinsaaret. Lähellä Antarktista sijaitsevat asumattomat ja karut saaret tunnetaan lähinnä pingviinien kotina, joten Trumpin lätkäisemä 10 prosentin tulli tuntuu käsittämättömältä.

Saarille on mahdollista matkustaa, mutta laivamatka Australian mantereelta kestää parisen viikkoa. The Guardianin mukaan saarilla on viimeksi vierailtu noin kymmenen vuotta sitten.

– Mikään paikka maan päällä ei ole turvassa, Australian pääministeri Anthony Albanese sanoi torstaina.

Myös Australian itäpuolella sijaitsevalle noin 2 000 asukkaan Norfolkinsaarelle määrättiin 29 prosentin tulli. Erikoiseksi asian tekee se, että myös Norfolk kuuluu Australiaan, jonka tulli muuten on 10 prosenttia.