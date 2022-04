Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalta olympiavoittajalta poikkeuksellisia kommentteja: "Kaikilla on oikeus valita"

Venäläisurheilijat on suljettu suurimmilta osin kaikesta kansainvälisestä urheilusta. Venäjällä on kuohuttanut Ukrainan sodan takia tapahtuvat urheilijoiden mahdolliset kansalaisuuden vaihdot. Näin toimivat urheilijat on leimattu loikkaajiksi ja pettureiksi.