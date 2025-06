Taitoluistelija Emmi Peltonen löysi elämäänsä uudenlaisen onnen lopettamispäätöksen jälkeen

Emmi Peltonen on kokenut monenlaisia tunteita sen jälkeen, kun päätti keväällä lopettaa kilpauransa taitoluistelijana.

Taitoluistelija Emmi Peltonen, 25, ilmoitti huhtikuussa monien yllätykseksi päättävänsä kilpauransa. Peltonen kertoi MTV Uutisille F1-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingissä tiistaina 24. kesäkuuta elämänsä olleen hyvin "rentoa ja rauhallista" lopettamispäätöksen jälkeen.

– Kuitenkin jään parissa olen, eilenkin kävin vielä luistelemassa ja olen tehnyt koreografiatöitä, luistelutöitä valmentajana sekä myös vähän tehnyt, auttanut junnujääkiekkoilijoita luistelutaidoissa.

Ennen edellispäivää Peltonen ei ollut luistellut itse jäällä kuukauteen, ja paluu luistimille tuntui hänen mukaansa ihanalta.

– Tottakai se on aina vähän haikeaa, tavallaan ehkä tämän kaiken, kaikkien fiilisten pitää vielä vähän taantua. Varmasti se on osa sitä prosessia. Joskus on ikävä ja joskus taas, että ah, ei tarvitse herätä aamujäälle. Mutta se on vaan elämää.

Peltosen lähipiirille päätös tuskin tuli hänen mukaansa yllätyksenä. Hän on ex-jääkiekkoilija Ville Peltosen ja kiinteistönvälittäjä Hanna Peltosen tytär.

Luistelija kertoo saaneensa paljon viestejä ihmisiltä, jotka olivat kuitenkin ratkaisusta yllättyneitä ja ovat kertoneet, kuinka paljon pitivät tämän tavasta luistella.

– Sitä itsekin ikävöin eniten, ehkä sitä esiintymistä. Sitä fiilistä ei kyllä saa mistään.

Urallaan Emmi Peltonen luisteli kerran olympialaisissa ja kahdesti MM-kisoissa.

Lopullisen lopettamispäätöksen Peltonen kuvailee tulleen "aika puskista" ja äkkiä. Kuitenkin Peltonen kertoo asian todennäköisesti muhineen hänen alitajunnassaan jo pidempään.

Kuitenkin viimeisen päätöksen luistelija teki nopeasti.

– Kun minulla menee kuppi nurin, niin sitten se menee nurin ja se on vähän niinkuin siinä. Minulla on tässä vuosien mittaan kyllä se kuppi kertynyt.

– Itsekin olin shokissa, mutta kyllä kaikki aina loppuu aikanaan.

Nyt Peltonen kokee olonsa myös vapautuneeksi. Hän on nyt pystynyt näkemään enemmän ystäviään ja osallistumaan läheistensä tärkeisiin elämäntapahtumiin tavalla, joka ei aina ennen ollut hänelle mahdollista.

Peltonen iloitsee ja kokee paljon onnellisuutta siitä, että pystyy viimein olemaan toden teolla osana tällaisia hetkiä. Eikä hänen enää tarvitse aina sanoa "ei" kaikelle.

– Löydän ne positiiviset asiat. Turha jäädä kiinni mihinkään ikävään tai mitä ikinä onkaan niitä fiiliksiä, joita voi tulla.

Tällä hetkellä Peltosen mielessä siintävät uudenlaiset haaveet. Yksi seuraavista tavoitteista on saada käteen lukion paperit. Sen jälkeen hän haluaisi jatkaa opiskelemista.

– Sitten olisi kivaa jonnekin online collegeen hakea, että saisi ihan nuo koulutkin lusittua, jotta saisi paperit. Sitten olisi haaveena olla siellä luovalla alalla. Tottakai aina tulen varmasti olemaan taitoluistelun ja jään parissa tekemisissä, mutta olisi kivaa myös tehdä ehkä jotain ihan muutakin. Sitten saa nähdä, mitä elämä tuo, Peltonen toteaa.