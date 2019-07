Virtuaalitodellisuuteen ja e-urheiluun käytetään maailmalla lähivuosina yhä enemmän rahaa – perinteisten medioiden näkymät synkempiä

Yhtiön arvion mukaan Suomessa alan vuosikasvu on vajaat kaksi prosenttia vuoteen 2023 mennessä.

– Suomessa alan kokonaiskasvu on maltillista, mutta segmenttien sisällä on voimakasta vaihtelua. Kasvuennuste pelkästään digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdolle on 5,7 prosenttia, PwC:n osakas Tuomas Törmänen toteaa tiedotteessa.