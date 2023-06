Viron suurin huoltoasemaketju epäiltynä massiivisesta huijauksesta – viranomaiset: Jakeluvelvoite ohitettiin väittämällä tavallista löpöä "biopolttoaineeksi"

Viranomaisten mukaan Olerex on antanut maan viranomaisille vääriä tietoja polttoaineidensa alkuperästä. Yrityksen kerrotaan väittäneen tavallista talvidieseliä "biopolttoaineeksi". Asiasta kerrotaan Viron poliisin julkaisemassa tiedotteessa .

Polttoaineen alkuperällä on merkitystä, sillä EU:n jakeluvelvoitteen mukaan huoltoasemayritysten on pidettävä huoli siitä, että määrätty osuus kaikesta kuluttajille myydystä polttoaineesta on uusiutuvaa, eli niin sanottua biopolttoainetta.