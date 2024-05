Viron puolustusministeri MTV:lle: Tätä Venäjän sabotaasista voidaan odottaa

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur arvioi Asian ytimessä -ohjelmassa , että Vilnassa oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin avustajaan kohdistunut vasaraisku on hyvä esimerkki siitä, mihin Venäjä on valmis.

– Myös muissa Euroopan maissa on ollut iskuja, jotka voidaan yhdistää Venäjään, joka on merkki siitä, että Venäjä on valmis uudenlaisiin iskuihin, eivätkä he rajoita niitä vain laitoksiin vaan hyökkäävät myös ihmisten kimppuun.