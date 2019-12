Viron kohuissa ryvettynyt sisäministeri ampui Sanna Marinia täyslaidallisella – saako rasistisesti ja törkeästi esiintynyt Helme viimein lähtöpassit Viron hallituksesta?

– On todella erikoista, että hän antoi tällaisen perinteisen täyslaidallisen Suomen suuntaan, sillä Virossa kaikki ministerit ovat suuria Suomen ystäviä ja suomalaiset ministerit Viron ystäviä. Siinäkin mielessä todella erikoinen lausunto kohdistaa nuoreen pääministeriin tuollainen sammakko, Petteri Savolainen arvioi.

Savolainen muistuttaa myös, että Viron hallituksessa istuva Ekre-puolue on erittäin rasistinen ja vähemmistövastainen. Puolue vastustaa muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja Viron venäjänkielisen väestön oikeuksia. Puolue on ollut myös ongelmissa median kanssa ja vaatinut kriittisesti puolueesta kirjoittavien eroa.

– Viron pääministeri Jüri Ratas on sanonut hyvin selkeästi, ettei lausunto edusta Viron hallituksen kantaa ja Virolla ja Suomella on hyvät suhteet. Entinen pääministeri vaati jo Helmen eroa ja kesällä seitsemän entistä sisäministeriä kirjoitti kirjeen, jossa he vaativat Helmen eroa ja Ekreä pois hallituksesta. Hänen tuolinsa alla tuulee jatkuvasti.