Salatut elämät -sarjassa Akin ja Henrikin välillä tunnelma kiristyy.
Salatut elämät -sarjassa tiistaina nähtävässä jaksossa Linda lupaa auttaa Akista tietoja tarjonneen Joannan tuomion lyhentämisessä. Jakso on katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.
Toisaalla Aki ja Henrik piilottelevat virkavallalta ja asuvat autossa. Tunnelma alkaa kiristyä kaksikon välillä pienessä tilassa.
– Mene vaikka tuonne helvetin märeikköön, siellä on tilaa, Aki jyrähtää.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
