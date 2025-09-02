Salkkarit-kaksikko odottaa päätöstä kuumeisesti: "Kakista jo ulos"

Julkaistu 02.09.2025 14:25
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -jaksossa Sampo ja Salla saavat kuulla kummalle Lasse myy osuutensa. 

Salatut elämät -sarjassa Sampo ja Salla ovat molemmat kuumeisesti odottaneet kummalle heistä Lasse myy osuutensa majatalo Amandasta. 

Tiistaina nähtävässä jaksossa he kokoontuivat Sievisille, jossa Lasse arpoo voittajan.  

– Kakista jo ulos! he sanovat. 

Lopulta Lasse tekee paljastuksen. Kumpi kaksikosta saa ostaa osuuden? 

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

