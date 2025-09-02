Salkkarit-kaksikko odottaa päätöstä kuumeisesti: "Kakista jo ulos"

Salatut elämät -jaksossa Sampo ja Salla saavat kuulla kummalle Lasse myy osuutensa.
Salatut elämät -sarjassa Sampo ja Salla ovat molemmat kuumeisesti odottaneet kummalle heistä Lasse myy osuutensa majatalo Amandasta.
Tiistaina nähtävässä jaksossa he kokoontuivat Sievisille, jossa Lasse arpoo voittajan.
– Kakista jo ulos! he sanovat.
Lopulta Lasse tekee paljastuksen. Kumpi kaksikosta saa ostaa osuuden?
Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon