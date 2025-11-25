Salkkarit-näyttelijä Markku Pulli poistuu sarjasta, kun Joonatan-hahmo suuntaa kohti Tallinnaa.

Salatut elämät -sarjan juonenkäänteet vievät tulevissa jaksoissa Joonatanin Tallinnaan. Roolissa nähtävä Markku Pulli kertoo sarjasta poistumiseen liittyvän monenlaisia tunteita.

– Aika pitkään täällä on tullut kuitenkin elämäni aikana oltua. Aika nuorena ensimmäisen kerran aloitin. Nyt sitten loppuu ainakin toistaiseksi, hän kuvailee.

Pulli teki Salkkarit-debyyttinsä ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Hän jätti sarjan vuonna 2015 ja palasi Joonatanin rooliin taas 6 vuotta myöhemmin 2021.

– Olen oppinut paljon tästä työstä – oppinut ihmisistä ja työtavoista tosi paljon. Tässä on kuitenkin päässyt aikuistumaan tämän työn mukana.