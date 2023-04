Petri Sarasteen kommentti: Olisiko syytä ottaa oppia Virosta?

Virossa on saman verran asukkaita kuin Suomessa on yli 16-vuotiaita eläkeläisiä. Työttömyys oli viime vuonna 5,6 prosenttia.

Viron uusi, reformipuolueen Kaja Kallaksen johtama hallitus on erittäin yritysmyönteinen. Jo ennestään maassa on käytössä 20 prosentin tasavero. Alle 700 euron tuloista ei jatkossa mene lainkaan veroa.

Yritykset maksavat veroa varsinaisesti vasta osingoistaan. Valtionvelka on lähes olematon, työllisyys hyvä, palkat nousivat viime vuonna 8,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja maa houkuttelee entistä enemmän sijoittajia. Viroon on lisäksi erittäin helppoa perustaa yritys.

Vähemmällä enemmän

Monet suomalaiset vertaavat suomalaisten ja virolaisten bruttopalkkoja. Suomen keskimääräinen bruttoansio on noin 3 000 euroa kuukaudessa ja Virossa 1 700 euroa. Mutta verojen jälkeen keskipalkasta jää käteen Suomessa keskimäärin vain 650 euroa enemmän. Virossa ostovoima on kuitenkin suhteellisesti parempi ja asuminen halvempaa, julkinen liikenne ilmaista. Polttoaineet, lääkkeet, alkoholi jne. ovat halvempia. Totta on, että sosiaaliturva on Suomessa parempi, mutta esimerkiksi terveydenhoito on Virossa maksutonta ja jonot lyhyempiä.