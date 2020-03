Viranomaiset ymmällään – miten koronavirus tarttui Yhdysvalloissa? Osa potilaista ei ole matkustellut tai tavannut ketään riskialueilta

Vanhainkodin 27 asukkaalla ja 25 työntekijällä oireita

Myös Kaliforniassa ja Oregonissa on raportoitu tapauksia, joissa koronavirukseen sairastuneet potilaat eivät ole matkustaneet maan rajojen ulkopuolelle tai tavanneet ketään korkean tartuntariskin alueelta tulevaa henkilöä.

Washingtonin osavaltion terveysviranomaisen mukaan ainakin 27 vanhainkodin asukkaalla ja 25 työntekijällä on raportoitu olevan "jonkinlaisia oireita". Viranomaiset ovatkin varautuneet siihen, että osavaltiossa varmistetaan lähipäivinä useita uusia tartuntoja.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu 62 koronavirustartuntaa. Osa tartunnoista on tullut korkean tartuntariskin maista matkustajien mukana, osan alkuperä on yhä selvittämättä.