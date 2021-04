"Tämä on Ukrainan hätähuuto ja erittäin kiusallista Natolle": Suomalaisasiantuntija ei usko Naton kiirehtivän Ukrainan avuksi

Venäjä käy sotaa sijaistaistelijajoukoilla

– Tosiasiassa Itä-Ukrainassahan on sotatila, vaikka Venäjä ei suoranaisesti myönnä olevansa sodan osapuoli. Siellä on kuitenkin Venäjän tukemia separatistitaitelijoita "by proxy" eli sijaistaistelijajoukkoja, toteaa sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri KajanmaaMaanpuolustuskorkeakoulusta.

Nyt rajalle kerääntyneitä venäläisjoukkoja on kuvailtu määrältään sellaisiksi, että ne ovat uhkaavia mutta eivät välttämättä vielä viittaa massiiviseen operaatioon.

– Venäjä on keskittänyt viime kuukauden aikana rajan läheisyyteen ja Krimille huomattavan määrän sotilasvoimaa ja sillä on kyky käynnistää sotilasoperaatio. Tämä kyky ei kuitenkaan ole riittävä esimerkiksi Ukrainan miehittämiseen – ainakaan vielä. Toinen merkittävä tekijä on se, onko Venäjällä halua lähteä sotaan, Kajanmaa kuvailee.

Kajanmaan mukaan taustalla saattaa olla mm. Yhdysvaltain presidentin vaihtuminen sekä toisaalta Ukrainan presidentin vaihtuminen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden suhtautuu Venäjään edeltäjäänsäDonald Trumpiatiukemmin, ja Venäjällä voi olla halua testata Yhdysvaltain uuden johdon todellista linjaa.

– Biden sanoi hiljattain Putinin olevan murhaaja. Kyllä tällaisella on vaikutusta siihen miten Venäjä käyttäytyy, Kajanmaa arvioi.

Zelenskyi pyytää Natoa kiirehtimään

Ukrainan presidenttiVolodymyr Zelenskyikehotti tänään sotilasliitto Natoa ja sen pääsihteeriä Jens Stoltenbergiä nopeuttamaan prosessia Ukrainan Nato-jäsenyydestä. Zelenskyin mukaan tämä antaisi Venäjälle selvän viestin.

Hän ja Stoltenberg puhuivat tänään puhelimitse. Puhelun jälkeen lähettämässään tviitissä Zelenskyi sanoi, että Ukraina on sitoutunut tekemään Naton edellyttämiä uudistuksia puolustusjärjestelyissään.

Venäjä puolestaan kutsuu tilannetta Ukrainan "sisäiseksi ongelmaksi" ja sanoo Nato-jäsenyyspuheiden vain tekevän tilanteen entistä huonommaksi.

– Epäilemme vahvasti, että tämä auttaisi Ukrainaa ratkaisemaan sisäisen ongelmansa. Meidän näkökulmastamme tämä vain pahentaisi tilannetta, kommentoi Kremlin viestintäpäällikkö Dmitri Peskov.

"Tämä on Ukrainalta epätoivoinen teko"

– Kyllä tämä on Ukrainalta selkeä hätähuuto. Pitäisin tätä Ukrainan epätoivoisena tekona, toteaa sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa.

– Heillä ei paljon muita keinoja ole, ja tämä on tietysti erittäin kiusallista Natolle.

Kajanmaa pitää kuitenkin epätodennäköisenä että Nato sekaantuisi Itä-Ukrainan kriisiin.

– Ensinnäkin Naton jäsenyys saavutetaan erittäin pitkän prosessin kautta, ja Ukraina on tällä taipaleella vasta alkumetreillä. Sen lisäksi Natolle jäsenen hyväksyminen tai jopa siitä keskusteleminen, kun maa on sotilaallisessa kriisissä naapurimaansa kanssa, on lähes mahdoton asia, Kajanmaa arvioi.

Jos Naton joukkoja sijoitettaisiin Ukrainan alueelle, sinne missä kriisi on, se sitoisi Naton tähän sotilaalliseen kriisiin mukaan.

Taustalla Krim ja jäätynyt konflikti

Itä-Ukrainan konflikti alkoi jo vuonna 2014 kun Venäjän valtasi Krimin. Lähes samassa yhteydessä Venäjän tukemat separatistit julistaivat Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi.

Alkuvaiheen jälkeen Itä-Ukrainan tilanne on jäätynyt eräänlaisen pysähtyneen sisällissodan vaiheeseen. Sotatoimet ovat yltyneet aika ajoin, mutta viime kuukausien varoitukset ja liikkeet näyttävät vakavammilta kuin aikaisemmin.