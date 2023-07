Ville ja Hennariikka Niinistö saavat lapsen! Pariskunta avautunut lapsettomuudesta aiemmin MTV:lle

Pariskunta avautunut lapsettomuudestaan aiemmin

Ville Niinistö on puhunut avoimesti lapsettomuudestaan. SuomiAreenassa Niinistö kertoi MTV Uutisille , kuinka perheessä on ollut useita keskenmenoja.

– Terveydenhuoltojärjestelmä ei kauheasti tue lapsettomia. Kun syntyvyys on tärkeä teema ja yhteiskuntaan halutaan lisää lapsia, emmekö voisi ensimmäisenä auttaa niitä, jotka lapsia haluaisivat, mutta joilla on erilaisia haasteita, jotka voisi ratkaista lääketieteen keinoin, Niinistö kertoi.

– Yleisin palaute, jonka olen saanut ihmisiltä, jotka kokevat kärsivänsä lapsettomuudesta tai joilla on ollut sen kanssa haasteita, on se, että kiitos, että puhutte tästä. Monista tuntuu, että he ovat yksin ja että heillä on iso taakka sydämellä.